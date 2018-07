Kigali (AFP) Ein ruandisches Gericht hat den früheren Politiker Leon Mugesera wegen Beteiligung am Völkermord in Ruanda 1994 zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass der 63-jährige Mugesera an der "öffentlichen Anstachelung" zum Völkermord beteiligt war. Mugesera habe zudem zur Folter und ethnischem Hass angestachelt. Vom Vorwurf der Planung von und Verschwörung zum Völkermord wurde er freigesprochen.

