Arona (AFP) Beim Einsturz eines Wohnhauses auf Teneriffa sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Helfer bargen am Freitagmorgen die Leiche einer Frau, nachdem sie bereits am Vortag eine tote Frau in den Trümmern des Hauses am Strand von Los Cristianos entdeckt hatten. Drei Menschen konnten verletzt gerettet werden: ein 28 Jahre alter Italiener sowie zwei 55 und 57 Jahre alte Spanier.

