Brüssel (dpa) - Das belgische Parlament hat einen Untersuchungsausschuss zu den Terroranschlägen in Brüssel auf den Weg gebracht. Die Mehrheit der Abgeordneten verständigte sich am Abend darauf, berichtet die Nachrichtenagentur Belga. Der Ausschuss solle in der kommenden Woche seine Agenda festlegen. Rufe nach einem parlamentarischen Kontrollausschuss waren laut geworden, nachdem der türkische Staatspräsident Erdogan gesagt hatte, sein Land habe Belgien vor einem der Attentäter von Brüssel gewarnt. Doch trotz des Hinweises, sei, sei er auf freiem Fuß geblieben.

