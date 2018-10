Kiew (AFP) Die ukrainische Militär-Staatsanwaltschaft hat am Freitag jeweils 15 Jahre Haft für zwei mutmaßliche russische Agenten beantragt, die im Mai 2015 in der Provinz Lugansk im Osten des Landes festgenommen wurden. Nach den Erkenntnissen der ukrainischen Ermittler sollen Aleksander Aleksandrow und Jewgeni Jerofejew in Diensten des russischen Militärgeheimdienstes GRU gestanden haben, als sie zur Unterstützung der prorussischen Aufständischen ins Land kamen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.