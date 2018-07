Washington (AFP) In Nordkorea ist ein neuer Raketentest gescheitert. Der Startversuch sei "katastrophal" verlaufen und habe mit einer "Feuerkugel" geendet, sagte Pentagon-Sprecher Jeff Davis am Freitag. Die Rakete sei offenkundig an der Ostküste Nordkoreas von einer mobilen Startrampe abgeschossen worden.

