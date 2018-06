Washington (AFP) Die Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G-20) hat vor einem Austritt Großbritanniens aus der EU gewarnt. Der "Schock eines potenziellen Ausscheidens Großbritanniens aus der Europäischen Union" belaste das globale Wirtschaftsklima, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung der G-20-Finanzminister nach Beratungen in Washington. Als weitere Risiken für die globale Konjunktur nannten sie unter anderem den Terrorismus und die Flüchtlingskrise.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.