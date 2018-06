New York (AFP) Mit dem Spruch "You're fired!" (Du bist gefeuert) waren sie aus der TV-Show geworfen worden, jetzt drehen sie den Spieß um. Sechs gescheiterte Kandidaten von Donald Trumps früherer TV-Show "The Apprentice" machen Front gegen den rechtspopulistischen US-Präsidentschaftsbewerber. In einer gemeinsamen Pressekonferenz am Freitag in New York warfen sie ihrem früheren Mentor vor, mit seiner Wahlkampagne Furcht zu verbreiten, die Gesellschaft zu spalten und den Rassismus anzuheizen.

