Bremen (AFP) Die Mitglieder der Bremer SPD haben sich in einer parteiinternen Befragung für die Bürgerschaftsabgeordnete Sascha Karolin Aulepp als neue Landesvorsitzende ausgesprochen. Das teilte die SPD am Samstag in der Hansestadt nach Auszählung der Stimmen mit. Auf die 45-jährige Aulepp entfielen demnach 65,2 Prozent der Stimmen. Ihr Gegenkandidat Mustafa Güngör erhielt 29 Prozent.

