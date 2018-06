Kinshasa (AFP) Die UNO und Tansania haben eine gemeinsame Untersuchung der Missbrauchsvorwürfe gegen im Kongo stationierte UN-Blauhelmsoldaten eingeleitet. Es gehe um mehrere "Akte der Ausbeutung und des Missbrauchs", in die Mitglieder des tansanischen Truppenkontingents in der ostkongolesischen Provinz Nord-Kivu verwickelt gewesen sein sollen, sagte der zuständige UN-Gesandte Maman Sambo Sidikou am Samstag. Die Vergehen sollen sich seit September 2015 in Mavivi, einem Dorf nahe Beni, ereignet haben.

