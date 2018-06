Kumamoto (dpa) - Nach den heftigen Erdbeben im Südwesten Japans ist die Zahl der Toten auf mindestens 41 gestiegen. Mindestens 28 der Opfer starben beim heutigen Beben der Stärke 7,3, das enorme Schäden verursachte. Mehr als 1700 Häuser in der am schwersten betroffenen Provinz Kumamoto wurden beschädigt oder komplett zerstört. Das Beben war erheblich stärker als eine erste Erschütterung am Donnerstag, bei der neun Menschen getötet worden waren. Rund 90 000 Menschen wurden in Notunterkünften in Sicherheit gebracht.

