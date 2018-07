Shanghai (SID) - Auf regennasser Strecke ist Ferrari-Star Sebastian Vettel (28) im letzten freien Training vor dem Qualifying zum Großen Preis von China (09.00 Uhr MESZ/RTL und Sky) Bestzeit gefahren. Allerdings ist die Zeit des Heppenheimers (1:57,351 Minuten) kaum aussagekräftig, weil viele Piloten wegen des Wassers auf der 5,451 km langen Strecke in Shanghai auf eine gezeitete Runde verzichteten - darunter auch Weltmeister Lewis Hamilton und sein Mercedes-Kollege Nico Rosberg.

Und so landete Rookie Pascal Wehrlein (Worndorf/Manor) in 1:59,964 Minuten am Ende auf Platz acht, Nico Hülkenberg (Emmerich) wurde im Force India Zehnter (2:00,158).

Da es auch im Qualifying regnen soll, waren die Piloten bemüht, ihre Reifen zu schonen. Jedem Fahrer stehen drei Sätze Regenreifen und vier Intermediates zur Verfügung.