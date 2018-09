Liverpool (SID) - Fußball-Nationalspieler Emre Can hat den Europa-League-Erfolg mit dem FC Liverpool gegen Borussia Dortmund womöglich mit dem EM-Aus bezahlt. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler hat beim 4:3-Rückspielsieg am Donnerstag einen Riss mehrerer Bänder im rechten Knöchel erlitten und wird nach Vereinsangaben zwischen vier und sechs Wochen fehlen.

Der unumstrittene Stammspieler Can wird damit aller Voraussicht nach in der laufenden Saison nicht mehr für die Reds spielen. "Wir werden alles versuchen, um ihn so schnell wie möglich zurückzubringen. Aber eine bestimmte Zeit kann ich da nicht nennen", sagte Liverpools Teammanager Jürgen Klopp.

Bis zum Beginn der EURO (10. Juni bis 10. Juli) wird ebenfalls die Zeit knapp. Nach der Knieverletzung von Bastian Schweinsteiger steht damit der zweite Defensivspieler im DFB-Team auf der Kippe.

Can war am Donnerstag in der 80. Minute beim Stande von 3:3 ausgewechselt worden, humpelte nach dem Schlusspfiff aber schon wieder mit einem Verband um den rechten Fuß auf den Platz, um den Sieg mit seinem Team zu feiern.