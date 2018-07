Liverpool (dpa) - Fußball-Nationalspieler Emre Can muss um seine Teilnahme an der Europameisterschaft bangen. Der Mittelfeldspieler des FC Liverpool muss wegen eines Bänderrisses im Knöchel vier bis sechs Wochen pausieren. Can hatte sich die Verletzung beim 4:3 gegen Borussia Dortmund im Europa-League-Viertelfinale am Donnerstag zugezogen. Für Bundestrainer Joachim Löw ist es die dritte schlechte Nachricht dieser Woche. Auch Kapitän Bastian Schweinsteiger und Julian Draxler müssen wegen Verletzungen noch wochenlang aussetzen.

