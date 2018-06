Dortmund (SID) - Trainer Thomas Tuchel vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund erwartet trotz des 3:4-Rückschlags am Donnerstag in der Europa League und des Viertelfinal-K.o.'s gegen den FC Liverpool eine gute Vorstellung seiner Mannschaft im Heimspiel gegen den Hamburger SV am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). "Ich erwarte, dass wir uns top vorbereiten und eine Top-Leistung bringen", sagte der Coach am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Das DFB-Pokal-Halbfinale am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky und ARD) bei Hertha BSC spiele, so Tuchel, keine Rolle. "Wir spielen Sonntag nicht, um uns für Mittwoch zu präparieren. Wir spielen für morgen und für 81.000 Zuschauer."

Er schloss einige personelle Wechsel gegenüber dem Donnerstag nicht aus. "Ich schätze den HSV als sehr fleißig und sehr leidenschaftlich ein", betonte der ehemalige Mainzer Cheftrainer, "es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir am Sonntag wieder Leistung bringen müssen."

Kein Geheimnis machte Tuchel daraus, dass sein Team an der Niederlage an der Anfield Road nach 2:0- bzw. 3:1-Führung zu knabbern hat. "Es gab eine große Niedergeschlagenheit. Das Gefühl war am Freitag auch noch dominant. Es war ein sehr einschneidendes negatives Erlebnis. Wir sollten damit sehr offen und ehrlich umgehen." Es werde noch eine Weile dauern, bis man die Erlebnisse von Donnerstag verarbeitet habe.