Lesbos (AFP) Papst Franziskus will von seinem Besuch auf der griechischen Insel Lesbos mehrere Flüchtlinge mit in den Vatikan bringen. Die Flüchtlinge sollten aus den besonders "verletzlichen Gruppen" ausgewählt werden, die vor Inkrafttreten des umstrittenen Flüchtlingspakts der EU mit der Türkei auf der Ägäis-Insel eingetroffen seien, sagte ein Vertreter der griechischen Behörde zur Koordinierung der Flüchtlingshilfe am Samstag der Nachrichtenagentur AFP.

