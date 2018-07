Wiesbaden (dpa) - Gigantischer Abrechnungsbetrug durch Pflegedienste ist in den Fokus von Ermittlern des Bundeskriminalamtes gerückt. Das Abzocken der Sozialkassen in Deutschland habe eine neue Dimension erreicht und verursache einen jährlichen Schaden von mindestens einer Milliarde Euro, berichten der Bayerische Rundfunk und die "Welt am Sonntag". Das BKA habe inzwischen Hinweise auf Strukturen organisierter Kriminalität. Das Phänomen des Abrechnungsbetrugs mit Pflegediensten von Staatsangehörigen aus der ehemaligen Sowjetunion sei dem BKA bekannt, bestätigte ein Behörden-Sprecher der dpa.

