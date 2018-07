Kuala Lumpur (AFP) Bei einem Überfall vor der malaysischen Küste sind vier indonesische Seeleute entführt worden. Bewaffnete Unbekannte hätten die Männer am Freitagabend von einem Kohleschiff in internationalem Hoheitsgebiet vor dem malaysischen Bundesstaat Sabah verschleppt, sagte Sabahs Polizeichef Abdul Rashid Harun der Nachrichtenagentur AFP. Ein Seemann sei angeschossen und verletzt worden. In der Region ist die islamistische Rebellengruppe Abu Sayyaf aktiv.

