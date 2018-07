Mainz (dpa) - Nach der heftigen Debatte über sein Erdogan-Gedicht gehen ZDF-Moderator Jan Böhmermann und die Produktionsfirma btf in eine vierwöchige Produktionspause. Das teilte das ZDF mit und präzisierte damit die Aussagen von Böhmermann, der kurz zuvor per Facebook eine "kleine Fernsehpause" angekündigt hatte. Böhmermann hatte in seiner satirischen TV-Show "Neo Magazin Royale" den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan angegriffen und damit einen Rechtsstreit und eine heftige öffentliche Diskussion ausgelöst.

