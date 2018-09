Lesbos (dpa) - Mit einer überraschenden Geste will Papst Franziskus bei seinem Kurzbesuch auf der griechischen Insel Lesbos ein Zeichen in der Flüchtlingskrise setzen. Nach einem Bericht des staatlichen griechischen Fernsehens will er zehn Migranten mit nach Rom nehmen. Es soll sich um acht Syrer und zwei Afghanen handeln. Sie seien vor Inkrafttreten des EU-Flüchtlingspakts mit der Türkei am 20. März in Griechenland angekommen. Kommentatoren werteten den Schritt als Zeichen der Unterstützung für Griechenland und Kritik an einer Politik der Abgrenzung und der geschlossenen Grenzen in Europa.

