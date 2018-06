Nächster Rückschlag für 1. FC Nürnberg - St. Pauli auf Platz vier

Karlsruhe (dpa) - Der 1. FC Nürnberg hat im Kampf um den direkten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag erlitten. Sechs Tage nach dem 1:2 gegen Schlusslicht MSV Duisburg verlor der Zweitliga-Dritte am Samstag auch beim Karlsruher SC mit 1:2 (1:1). Unterdessen hat Der FC St. Pauli hat den Sprung auf den vierten Platz geschafft. Im Heimspiel gegen den VfL Bochum setzte sich die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen am Samstag dank einer starken Leistung in der zweiten Halbzeit verdient 2:0 (0:0) durch.

Rosberg fährt in China zur Pole Position

Shanghai (dpa) - Formel-1-Spitzenreiter Nico Rosberg ist zur Pole Position für den Großen Preis von China gestürmt. Der Mercedes-Pilot verwies am Samstag in Shanghai den Red-Bull-Fahrer Daniel Ricciardo auf den zweiten Platz. Ferrari-Star Sebastian Vettel musste sich mit Rang vier hinter seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen begnügen. Titelverteidiger Lewis Hamilton war wegen eines Technik-Defekts an seinem Mercedes schon im ersten Durchgang ausgeschieden und muss im Rennen am Sonntag von ganz hinten starten.

Kerber gewinnt gegen Begu - Deutsche Tennis-Damen in Führung

Cluj (dpa) - Angelique Kerber hat die deutschen Tennis-Damen im Relegationsduell in Rumänien mit 1:0 in Führung gebracht. Die Australian-Open-Siegerin gewann am Samstag in Cluj gegen Irina-Camelia Begu mit 6:2, 6:3. Nach 1:26 Stunden und einer überzeugenden Vorstellung verwandelte die 28-Jährige aus Kiel vor 7500 Zuschauern ihren ersten Matchball.

Jürgen Spieß überbietet bei Gewichtheber-EM Olympia-Norm

Forde (dpa) - Jürgen Spieß hat bei den Europameisterschaften der Gewichtheber im norwegischen Forde die Olympia-Norm um vier Kilogramm überboten. Der 32 Jahre alte Athlet vom AV Speyer schaffte am Samstag in der Klasse bis 105 Kilogramm Körpergewicht eine Zweikampflast von 388 (Reißen 175/Stoßen 213) Kilo und wurde Siebter. Die Olympia-Vorgabe steht bei 384 Kilo. Im deutschen Männerteam sind vier Platze für Rio zu vergeben, fünf Athleten haben die Norm erfüllt. Die Entscheidung wird am 2. Juli beim Olympia-Test in Heidelberg fallen.

Degenfechter Jörg Fiedler verpasst Olympia-Ticket

Prag (dpa) - Degenfechter Jörg Fiedler hat die Teilnahme für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro verpasst. Der zweimalige Europameister unterlag beim Kontinentalausscheid am Samstag in Prag gegen Yulen Pereira aus Spanien mit 8:15 im Viertelfinale. Das "Zonal qualifier" war die letzte Chance des Leipzigers, um sich noch für das olympische Turnier im Sommer zu qualifizieren.

Olympia-Ausscheid im Boxen: Auch Paskali ohne Ticket

Samsun (dpa) - Der Ludwigsburger Boxer Xhek Paskali hat bei Europas Olympia-Qualifikation im türkischen Samsun das Ticket für Rio verpasst. Der 25 Jahre alte Mittelgewichtler unterlag am Samstag im Kampf um den dritten Platz dem Briten Anthony Fowler umstritten mit 0:3 Punktrichterstimmen und wurde Vierter. Nur die ersten drei Männer in den zehn Gewichtsklassen erhalten ein Olympia-Ticket.