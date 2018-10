Bratislava (AFP) Nach Ansicht des polnischen Außenministers Witold Waszczykowski stellt Russland eine größere Gefahr für Europa dar als die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Die Aktivitäten Russlands empfinde er als "existenzielle Bedrohung, weil diese Aktivitäten Länder zerstören können", sagte Waszczykowski am Freitag bei einer Diskussion über die Zukunft der Nato in der slowakischen Hauptstadt Bratislava.

