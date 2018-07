Moskau (dpa) - Erstmals hat die Nasa ein aufblasbares Wohnmodul an der Internationalen Raumstation ISS installiert. Mit einem Roboterarm koppelten Experten der Leitzentrale in Houston im US-Staat Texas das zusammengefaltete Testmodul "Beam" an der ISS an. Das sei ein wichtiger Meilenstein für künftige Weltraummissionen wie eine bemannte Reise zum Mars, sagte ein Nasa-Sprecher. Die Besatzung der ISS soll "Beam" in den kommenden zwei Jahren ausgiebig testen. Zunächst muss das Wohn- und Arbeitsmodul jedoch aufgeblasen werden.

