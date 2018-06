Kecskemét (SID) - Die Moderne Fünfkämpferin Annika Schleu hat beim vierten Saison-Weltcup im ungarischen Kecskemét erneut ihre gute Form unter Beweis gestellt. In Abwesenheit von Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn erreichte die Berlinerin mit 1331 Punkten Platz sechs. Zuvor war sie in Kairo Zweite und in Rom Achte geworden.

Die zweite deutsche Finalistin, die Potsdamerin Janine Kohlmann, belegte mit 1275 Zählern Rang 23. Es siegte die Weißrussin Anastasia Prokopenko (1352) vor Zsofia Foldhazi (Ungarn/1342) und Julie Belhamri (Frankreich/1339). Ronja Döring und die erstmals in dieser Saison eingesetzte Alexandra Bettinelli (beide Berlin) hatten das Finale verpasst.

Weltmeisterin Lena Schöneborn ist bereits für das Weltcup-Finale in Sarasota/USA (6. bis 8. Mai) qualifiziert und absolviert mit Blick auf die Olympischen Spiele ein mehrwöchiges Höhentrainingslager in Colorado Springs.