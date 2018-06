West Palm Beach (dpa) - In Florida hat ein Tiger eine erfahrene Wärterin in einem Zoo getötet. Das berichtet ein lokaler Fernsehsender unter Berufung auf die Polizei von West Palm Beach. Der Tiger sei nach dem Angriff bewusstlos gemacht worden. Die Umstände des Todes sind unklar. Besucher des Zoos waren nach Angaben einer Sprecherin nicht in Gefahr. Bei dem Tier handelte es sich um einen von vier Malaysia-Tigern des Zoos. Die Art gilt als vom Aussterben bedroht.

