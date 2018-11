Los Angeles (AFP) Der US-Musiker Prince ist am Freitag laut Medienberichten wegen einer Grippeerkrankung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 57-Jährige habe sich nach einem Konzert in Atlanta derart unwohl gefühlt, dass sein Privatjet in Moline im Bundesstaat Illinois zwischenlanden musste, wie die Promi-Website "TMZ" und das Magazin "People" unter Berufung auf Vertraute des Musikers berichteten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.