Miami (AFP) Ein Malaysia-Tiger hat in einem Zoo im US-Bundesstaat Florida eine Wärterin getötet. Das Raubtier habe die 38-jährige Chefpflegerin am Freitag in einem für die Besucher nicht einsehbaren Bereich attackiert, berichtete der TV-Sender WPBF.

