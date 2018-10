Berlin (dpa) - In der kommenden Woche gibt es in weiten Teilen Deutschlands wieder einen sogenannten Blitz-Marathon mit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen. Bei der Aktion mit Tausenden Polizisten an Tausenden Stellen sind am Donnerstag die bevölkerungsreichsten Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Bayern mit dabei. Das ergab eine dpa-Umfrage. Außerdem beteiligen sich Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Noch offen ist die Entscheidung in Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland, die anderen Bundesländer machen nicht mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.