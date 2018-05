Buenos Aires (dpa) - Der Start des Fahrdienstvermittlers Uber in Buenos Aires hat zu einem Verkehrschaos geführt. Mehrere Hundert Taxis blockierten aus Protest 25 Verkehrs-Knotenpunkte in der Stadt. Uber reagierte mit einem Angebot: Für alle Kunden seien bis zu 15 Fahrten zu einem Wert von umgerechnet bis zu je 12 Euro gratis, wie das Unternehmen über Twitter bekanntgab. Die Staatsanwaltschaft der Stadt ordnete gestern die Durchsuchung von zwei mutmaßlichen Uber-Büros in Buenos Aires an. Die Ermittler gehen dem Verdacht auf Steuerhinterziehung und illegalem öffentlichen Transportbetrieb nach

