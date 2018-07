Brasília (AFP) Im brasilianischen Abgeordnetenhaus hat am Sonntag die Sitzung begonnen, die über das Schicksal von Präsidentin Dilma Rousseff entscheiden soll. Parlamentspräsident Eduardo Cunha eröffnete die Beratungen, an deren Ende in der Nacht zu Montag ein Votum über die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens stehen sollte.

