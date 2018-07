Berlin (AFP) Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) strebt noch in dieser Legislaturperiode eine Rentenreform an. Sie hoffe, dass die große Koalition die Kraft habe, noch vor der Bundestagswahl 2017 ein Gesamtkonzept zu verabschieden und umzusetzen, sagte Nahles am Sonntag im "Bericht aus Berlin" der ARD. Damit reagierte sie zurückhaltend auf die Ankündigung von SPD-Chef Sigmar Gabriel, das Thema Rente zur Not zum Wahlkampfthema zu machen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.