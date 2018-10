Wolfenbüttel (AFP) Beim Absturz eines Balkons sind neun Gäste einer privaten Geburtstagsfeier in Wolfenbüttel am späten Samstagabend zum Teil schwer verletzt worden. Nach der Versorgung durch Rettungskräfte am Unglücksort seien die zwei Frauen und sieben Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei der niedersächsischen Stadt am Sonntag mit. Auch andere Gäste der Feier seien wegen eines Schocks behandelt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.