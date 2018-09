Quito (AFP) Ecuador ist am Samstag von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Das Zentrum des Bebens mit einer Stärke von bis zu 7,5 lag in der Provinz Esmeraldas im Nordwesten des Landes, wie die ecuadorianischen Behörden mitteilten. Die Erdstöße waren nach Angaben von AFP-Reportern auch in der Hauptstadt Quito zu spüren. Berichte über Tote oder Verletzte lagen zunächst nicht vor.

