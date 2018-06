Quito (dpa) - Ein schweres Erdbeben hat Ecuador erschüttert. Der Erdstoß forderte nach ersten Berichten mehrere Menschenleben, Vizepräsident Jorge Glas berichtete in einer Fernsehsprache über mindestens 28 Todesopfer landesweit. Die Behörden riefen nach dem heftigen Erdstoß vor der Westküste Ecuadors den Ausnahmezustand aus. Die US-Erdbebenwarte USGS und die ecuadorianischen Behörden gaben die Stärke mit 7,8 an. Das Pazifik-Zentrum für Tsunamiwarnungen gab eine Warnung für Ecuador aus. Das Land liegt geografisch am sogenannten Pazifischen Feuerring, einem Gürtel aus etwa 450 aktiven Vulkanen.

