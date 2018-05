Quito (dpa) - Während im Südwesten Japans die Suche nach Überlebenden der starken Erdbeben fortgesetzt wird, hat auf der anderen Seite des Pazifiks, in Ecuador, ein neues Erdbeben zahlreiche Menschenleben gefordert. Ecuador und Japan liegen zwar beide am "Ring of Fire", die aktuellen Erdbeben hängen nach Geologen-Aussage aber nicht zusammen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.