Mainz (SID) - Vor dem Bundesliga-Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und dem 1. FC Köln am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) haben 200 Kölner Anhänger in der Mainzer Innenstadt randaliert. Die Anhänger waren mit dem Schiff angereist und machten sich nach der Ankunft in Mainz zu Fuß auf den Weg zu den Räumlichkeiten des FSV-Fanprojekts. Dort zündeten rund 50 Chaoten bengalische Feuer. Die Mainzer Polizei sprach von "kleineren Vorfällen" und nahm zehn Kölner vorübergehend in Gewahrsam.

Dass die Beamten die Situation gelassen sahen, zeigte auch ein Tweeet der Mainzer Polizei nach dem Vorfall: "Helau gegen Alaaf, bleibt bitte brav. Friedlich soll es sein, so muss auch niemand ins Gewahrsam rein. Eure Polizei Mainz."