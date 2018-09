Berlin (SID) - Spaniens Fußball-Ikone Raúl drückt Ex-Klub Schalke 04 für das Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga die Daumen. "Die Situation ist derzeit nicht die beste. Ich hoffe, sie gewinnen die nächsten vier Spiele und können wieder im Europapokal spielen. Ich werde Schalke unterstützen", sagte der 38-Jährige am Rande einer Laureus-Veranstaltung in Berlin dem SID.

Kontakt hält der dreimalige Champions-League-Sieger und zweimalige Torschützenkönig der Primera Division weiterhin zu Julian Draxler, mit dem Raúl in seiner Zeit auf Schalke (2010 bis 2012) auf dem Platz und menschlich gut harmonierte. "Er ist mein Amigo. Wir haben vor drei Tagen gesprochen. Er ist ein bisschen traurig. Sein Ziel ist es jetzt, wieder fit zu werden. Er hat eine unglaubliche Saison gespielt", sagte Raúl.

Draxler hatte mit seinem neuen Klub VfL Wolfsburg das Viertelfinale der Champions League gegen Raúls Stammklub Real Madrid erreicht und dort im Hinspiel beim 2:0-Sieg eine starke Leistung zeigt. Im Rückspiel beim 0:3-Aus zog sich Draxler jedoch frühzeitig einen Muskelbündelriss zu und musste ausgewechselt werden. Nun bangt der 22-Jährige Wolfsburger um die Teilnahme an der EURO (10. Juni bis 10. Juli) in Frankreich.