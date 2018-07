Bremen (SID) - Claudio Pizarro genoss das Bad in der Menge und ließ sich von seinen Mitspielern feiern, doch reden wollte Werder Bremens neuer Rekord-Torjäger nicht. Statt Worten ließ er Samstag ausschließlich Taten sprechen: Mit dem wichtigen 1:0 gegen den VfL Wolfsburg erzielte der Sturm-Oldie sein 102. Bundesliga-Tor (184 Ligaspiele) für die Grün-Weißen und schwang sich zum alleinigen Rekord-Torschützen des Klubs auf.

Mit dem verwandelten Foulelfmeter überflügelte Pizarro am Samstag den heutigen Aufsichtsrats-Chef Marco Bode, dem 101 Treffer für die Bremer gelangen. Ganz nebenbei war es seine elfte (!) Bude in der Rückrunde, gegen die Wölfe traf er in seinem fünften Bundesliga-Spiel in Folge. Eine solche Serie war dem heute 37-jährigen Pizarro zuletzt im Frühjahr 2001 als 22 Jahre alter Jungspund geglückt.

Der Altmeister, dessen Vertrag an der Weser im Sommer ausläuft, erweist sich für die Bremer im Abstiegskampf immer mehr als personifizierte Lebensversicherung. Zweimal musste der peruanische Nationalspieler (Faserriss in der Bauchmuskulatur} zuletzt passen, zweimal verloren die Bremer. In den letzten vier Partien mit Pizarro holten die Bremer zehn Punkte.