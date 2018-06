Berlin (dpa) - Nach dem 30. Spieltag steigt die Spannung in der Fußball-Bundesliga. Sowohl der Meister als auch der erste Absteiger könnten schon am kommenden Samstag feststehen.

MEISTERTITEL: Seinen ersten Bundesliga-Titel holte Pep Guardiola mit dem FC Bayern bei einem Gastspiel in Berlin. Der zweite wurde durch Heimpunkte gegen die Hertha am 30. Spieltag möglich. Nach dem 3:0 gegen den FC Schalke 04 steht fest, dass der Starcoach seinen nationalen Meister-Hattrick vor dem Abschied Richtung Manchester in der Hauptstadt feiern könnte. Strauchelt Borussia Dortmund am Sonntag gegen den Hamburger SV oder am kommenden Samstag in Stuttgart, können die Bayern mit einem Sieg bei der Hertha Titel Nummer 26 klar machen - es wäre der vierte in Serie. Das schafften bislang nicht einmal die Münchner selbst.

CHAMPIONS LEAGUE: Bayer Leverkusen marschiert Richtung Königsklasse - unter gütigem Geleitschutz der strauchelnden Konkurrenz. Das 3:0 gegen Frankfurt war Bayers fünfter Sieg in Serie ohne Gegentor. Der bringt den Sprung auf Platz drei, der die direkten Teilnahme an der Champions League garantieren würde. Hertha BSC ist nach dem 1:2 bei Hoffenheim drei Spiele ohne Sieg und nur noch Vierter. Richtig ärgert man sich in Mönchengladbach. Das 0:2 bei Schlusslicht Hannover 96 könnte am Ende den Ausschlag geben, dass es für die Borussia diesmal nur für die Europa League reicht.

EUROPA LEAGUE: Nach dem knappen Viertelfinal-Aus gegen Real Madrid in der Champions League spricht fast alles dafür, dass der VfL Wolfsburg in der nächste Saison international gar nicht dabei ist. Nach dem 2:3 bei Werder Bremen haben die Niedersachsen sechs Zähler Rückstand auf Platz sieben, der zumindest für die Europa League noch reichen könnte. Mainz 05, Gladbach und Schalke stehen momentan auf den Rängen, die für den kleinen Europacup reichen würden, sofern Bremen nicht sensationell den Pokal gewinnt.

ABSTIEGSKAMPF I: Darmstadt 98 siegt im Duell der renitenten Aufsteiger 2:0 und kann wie der FC Ingolstadt fast schon für eine zweite Saison im Oberhaus planen - das ist die wohl größte Sensation der Saison. Wichtige Siege holen auch der FC Augsburg gegen Stuttgart (1:0), Hoffenheim gegen Berlin (2:1) und Werder Bremen gegen Wolfsburg (3:2). Packend bleibt es aber allemal. Zwischen Platz 10 und 16 liegen nur vier Punkte. Und in die Relegation mit dem Zweitliga-Dritten will keiner.

ABSTIEGSKAMPF II: War es das schon für die Eintracht? Die nächste Niederlage ohne Torerfolg in Leverkusen ist für die Hessen ein bitterer Tiefschlag, denn bis zum späten ersten Gegentor stimmte die Leistung. Vier Punkte Rückstand auf Platz 16 und sechs Zähler auf Platz 15 machen aber wenig Mut. Kurios: Selbst beim abgeschlagenen Schlusslicht Hannover herrscht nach vier Punkten aus zwei Spielen bessere Stimmung. Allerdings: 96 steigt schon nächsten Samstag ab, wenn man in Ingolstadt verliert.