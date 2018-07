Kairo (dpa) - Zum Auftakt seiner Nordafrika-Reise trifft Vizekanzler Sigmar Gabriel heute in Kairo mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi zusammen. Obwohl das Regime des Ex-Generals mit harter Hand gegen die Opposition vorgeht und Zehntausende in Gefängnissen sitzen, sieht die Bundesregierung Al-Sisi als Stabilitätsanker in der Unruheregion. Der Westen braucht Ägypten im Kampf gegen islamistischen Terror und in der Flüchtlingskrise. Gabriel hatte aber angekündigt, die Menschenrechtsverletzungen zur Sprache zu bringen. Gabriel wird von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet.

