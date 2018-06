Rom (AFP) Die Italiener sind am Sonntag aufgerufen, in einem Referendum über die Erdölförderung vor den Küsten des Landes abzustimmen. Die Wahllokale öffneten um 07.00 Uhr; die Stimmabgabe ist bis um 23.00 Uhr möglich. In dem Referendum müssen die Italiener entscheiden, ob die Ölkonzerne künftig unbegrenzt in der Zwölf-Meilen-Zone vor der Küste Öl fördern dürfen, wie dies ein neues Gesetz von Januar vorsieht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.