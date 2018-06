Ottawa (AFP) Der Journalist hatte nicht ernsthaft mit einer Antwort auf seine Frage nach der Funktionsweise von Quantencomputern gerechnet, doch dann antwortete ihm Kanadas Premier Justin Trudeau tatsächlich mit einer gekonnten Ausführung. Während einer Pressekonferenz im Forschungszentrum Perimeter Institute in Waterloo bat ein Reporter den Regierungschef am Freitag scherzhaft um eine Erklärung, doch statt in den Scherz einzustimmen, setzte Trudeau zu einer Erläuterung an.

