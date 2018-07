Kabul (dpa) - Die Zahl der toten und verletzten Zivilisten in Afghanistan hat einen neuen Höchststand erreicht. Unter den Opfern sind besonders viele Kinder und Frauen, teilten die Vereinten Nationen in einem Bericht mit. In den ersten drei Monaten des neuen Jahres registrierten die UN 1943 Tote und Verletzte. Das sei ein Anstieg von zwei Prozent gegenüber 2015. Bei Kindern stieg die Zahl der Opfer um 29 Prozent, bei Frauen um fünf Prozent. "Damit sind fast ein Drittel aller Opfer Kinder", sagte die Chefin der Menschenrechtsabteilung der UN in Afghanistan, Danielle Bell.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.