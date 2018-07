Wien (dpa) - Der österreichische TV- und Filmpreis "Romy" ist am Samstagabend gleich in zwei Kategorien an deutsche TV-Stars gegangen: Barbara Schöneberger und Sandra Maischberger erhielten die an den US-Filmpreis Oscar erinnernde Trophäe in der Wiener Hofburg.

Schöneberger, auf die Moderation von Preisvergaben spezialisiert, wurde vom TV-Publikum zur beliebtesten Showmoderatorin gewählt. "Ich habe die Hoffnung schon aufgegeben, dass ich jemals einen Preis bekomme", sagte die sichtlich erfreute 42-Jährige in ihrer launigen Dankesrede. "Ich liebe euch, ich liebe euer Essen. Ich finde, ihr habt die tollsten Männer."

Maischberger erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Information (ARD-Talk "Maischberger"). "Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe fest damit gerechnet, es gibt hier eine Obergrenze für ausländische Preisträger", sagte die 49-Jährige in Anspielung auf die Obergrenze für Asylbewerber in Österreich.

In weiteren Kategorien gewannen unter anderem der Schauspieler Tobias Moretti ("Luis Trenker - Der schmale Grat der Wahrheit") und die Schauspielerin Adele Neuhauser ("Vier Frauen und ein Todesfall", ARD-"Tatort").

Der Preis erinnert an die in Wien geborene Schauspielerin Romy Schneider (1938-1982) und wurde zum 27. Mal vergeben.

