Cluj (dpa) - Angelique Kerber hat die deutschen Tennis-Damen in der Relegationspartie in Rumänien mit 2:1 in Führung gebracht. Die Australian-Open-Siegerin entschied das Duell der Spitzenspielerinnen mit Simona Halep überraschend deutlich mit 6:2, 6:2 für sich. Damit fehlt der Auswahl von Bundestrainerin Barbara Rittner nur noch ein Erfolg aus dem vierten Einzel oder dem abschließenden Doppel zum Verbleib in der Weltgruppe.

