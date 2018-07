Washington (AFP) Erneuter Zwischenfall über der Ostsee: Ein US-Militärflugzeug ist nach Angaben des Pentagon auf "gefährliche und unprofessionelle" Weise von einem russischen Kampfjet abgefangen worden. Der Vorfall habe sich am Donnerstag während eines Routineflugs ereignet, sagte eine Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums am Samstag. Der Aufklärungsflugzeug sei zu keinem Zeitpunkt in den russischen Luftraum eingedrungen.

