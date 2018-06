Lausanne (AFP) Das Internationale Olympische Komitee (IOC) beobachtet die derzeitige politische Entwicklung in Brasilien vor den Sommerspielen in Rio de Janeiro nach eigenen Angaben genau. Allerdings habe die Krise um Staatspräsidentin Dilma Rousseff zum jetzigen Zeitpunkt keinen erheblichen Einfluss auf die Organisation der Spiele, erklärte das Komitee am Montag in Lausanne.

