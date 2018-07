Peking (AFP) Das chinesische Militär hat am Montag erstmals die Landung eines seiner Flugzeuge im Gebiet der von mehreren asiatischen Ländern beanspruchten Spratly-Inseln bestätigt. In einer Mitteilung des Pekinger Verteidigungsministeriums hieß es, der Flieger habe vom Riff Feuriges Kreuz im Südchinesischen Meer am Sonntag sechs kranke Arbeiter abgeholt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.