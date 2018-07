Karlsruhe (AFP) Ein entlaufenes Kalb hat zu einer vorübergehenden Vollsperrung der Autobahn A5 in Höhe Ettlingen geführt. Das Tier sei am Sonntag von der Weide eines Bauernhofs ausgebrochen und während einer Verfolgungsjagd der Polizei mit mehreren Streifenwagen über die Bundesstraße B3 auf die Autobahn entkommen, teilte die Polizei in Karlsruhe am Montag mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.