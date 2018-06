Essen (AFP) Auch zwei Tage nach der Explosion in einem Tempel der Religionsgemeinschaft der Sikh in Essen ist der Hintergrund am Montag zunächst unklar geblieben. Die Polizei ermittele weiter in alle Richtungen, Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund lägen weiter nicht vor, sagte ein Polizeisprecher in der Ruhrgebietsstadt.

