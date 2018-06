Berlin (AFP) Jeder sechste Erwerbstätige in Deutschland arbeitet in der Gesundheitswirtschaft. Insgesamt sind 6,8 Millionen Menschen in dem Bereich tätig, wie aus am Montag in Berlin veröffentlichten Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums hervorgeht. Mit einem jährlichen Wachstum von 3,5 Prozent wuchs der Gesundheitssektor in den vergangenen zehn Jahren zudem deutlich stärker als das Bruttoinlandsprodukt.

